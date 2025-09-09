الجيش الإسرائيلي يأمر جميع سكان مدينة غزة بالإخلاء الفوري

دعا أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جميع سكان مينة غزة إلى الإخلاء الفوري.

وأكد أفيخاي أن الجيش الإسرائيلي عازم على القضاء على حماس، وسيعمل بقوة كبيرة في منطقة مدينة غزة.

ودون المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس":

-إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا.

-جيش الدفاع مصمم على حسم "حماس" وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع.

-من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.

-البقاء في المنطقة خطير جدًا.

-للإبلاغ عن حواجز وضعتها حماس أو محاولات عناصرها لمنع الإخلاء - 0529625830

كما أمر أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سكان مدينة غزة بمغادرتها فورا، في وقت يكثف فيه الجيش عملياته وضرباته داخل وفي محيط كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان، فيما حذّرت الأمم المتحدة من "كارثة" وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.

وقال نتانياهو في كلمة مصوّرة الإثنين، : "خلال يومين دمّرنا 50 برجاً إرهابياً، وهذه مجرد البداية للعملية البرية المكثفة في مدينة غزة. أقول للسكان: لقد تمّ تحذيركم، غادروا الآن".

وأضاف: "كل هذا مجرد مقدمة، بداية، للعملية الأساسية المكثفة، المناورة البرية لقواتنا التي تقوم الآن بتنظيم صفوفها والتجمع لدخول مدينة غزة".

إلى ذلك انتقد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإثنين ما وصفه بـ"خطاب الإبادة" الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة، محذرا من أن القطاع تحول فعلا إلى "مقبرة" كما حض على تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".

وقد انتقد فولكر تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة".

وقال: "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب عن ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحافيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم". وأضاف: "تحول قطاع غزة إلى مقبرة".

وأضاف: "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".