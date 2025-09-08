إطلاق نار بالقدس يوقع 4 قتلى في حصيلة أولية

أعلن الاسعاف الإسرائيلي عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 شخصاً إثر عملية إطلاق نار في القدس، وفق قناة 13 الإسرائيلية.

وأطلق شخصان النار على ركاب على متن حافلة في محطة نقل، ما أسفر عن إصابة 20 شخصاً، ستة منهم في حالة خطيرة. وتمّ تحييد المهاجمين في موقع الحادث وتجري قوات كبيرة من شرطة منطقة القدس وقوات الشاباك عمليات بحث عن مشتبه بهم آخرين، وفي أعقاب إطلاق النار، أُغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادث وفق صحيفة معاريف.

ووفقًا للتقارير، صعد شخصان إلى الحافلة رقم 62 وبدأوا في إطلاق النار على الركاب. وأفاد إيلي بن، المدير العام لوكالة نجمة داود الحمراء، أن 5 جرحى في حالة حرجة، و3 جرحى في حالة خطيرة، والبقية في حالة طفيفة إلى متوسطة.