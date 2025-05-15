مقتل 55 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 55 مواطنًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر الخميس، بينهم 43 على الأقل ارتقوا فجرا جراء استهداف 13 منزلا وخيمة في خانيونس.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "استشهدت مواطنة، وأصيب ثلاثة جراء استهداف خيام النازحين بقصف مدفعي على منطقة الإقليمي شمال غرب رفح"، مشيرا إلى "استشهاد سبعة مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة".

وشنت طائرات إسرائيلية صباح اليوم غارة على بلدة خزاعة وغارة أخرى على منزل في قيزان النجار وغارة على بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس.

وطبقا للمركز، "ارتقى ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي فجر اليوم على شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة"، كاشفا عن "ارتقاء 43 شهيدا وإصابة 100 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على ثمانية منازل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".