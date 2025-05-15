ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة ونتانياهو يرفض

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في الرياض، أمس، بالعمل على إنهاء حرب غزة، بعد أن عرضت إدارته مقترحاً جديداً يبدأ بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع كخطوة أولى لوقف الحرب وتمهيداً لتسوية شاملة، رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي دعاه ترامب لاغتنام فرصة استعادة المحتجزين عبر التفاوض.

مؤكداً أن المقترح يمثل فرصة نادرة لوقف التصعيد الدموي. وتابع: «لا بد من الوصول لوقف إطلاق نار في غزة في أقرب فرصة». وبعد اجتماع مغلق في الدوحة، أمس، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قال ترامب: «سنجلب السلام ليس في هذه المنطقة فقط، وأعتقد أن لدينا بعض الأخبار الجيدة قريباً».

وخلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأمريكية، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن.

«ولا بد من دخول المساعدات لقطاع غزة دون قيد أو شرط، سيكون من الصعب إيصال المساعدات بدون وقف إطلاق النار». وكشفت مصادر إسرائيلية، أمس، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قدم خطة شاملة تتضمن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، وتخلي حركة حماس عن الحكم في غزة، وعرضها في الدوحة التي زارها برفقة ترامب، لكن نتانياهو ما زال يتحدث عن صفقة جزئية لا تتضمن نهاية الحرب.

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مسؤولَين إسرائيليين أن نتانياهو يبدي «صفر مرونة». وفي شأن العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض في اليوم الثاني من جولة ترامب الخليجية وخلال إحاطة صحفية مع أمير قطر، اتفق الزعيمان على بيان نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأعلن البيت الأبيض أن الاتفاقات التي وقّعها ترامب وأمير قطر ستحقق «تبادلاً اقتصادياً بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل». وأعلن الرئيس ترامب أيضاً عن صفقات اقتصادية بقيمة إجمالية تزيد على 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، منها 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777 إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.

وتتضمن الاتفاقات أيضاً بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.

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