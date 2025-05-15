القمة الخليجية الأمريكية تدعو لإنهاء حرب غزة ودعم استقرار المنطقة

ملفات عديدة ساخنة حضرت على مائدة القمة الخليجية الأمريكية. حرب غزة، والملف النووي الإيراني، والوضع الإقليمي، بما في ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح واشنطن الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وغيرها من القضايا كلها حضر خلال أعمال هذه القمة المهمة.

ففي ما يتعلق بحرب غزة، عرضت الإدارة الأمريكية مقترحاً جديداً يبدأ بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع كخطوة أولى لوقف الحرب، وتمهيداً لتسوية شاملة.

وسلط الرئيس الأمريكي في كلمته على الحرب في غزة، مشدداً على أن الولايات المتحدة «ستعمل ما في وسعها لوضع حد لحرب غزة»، والإفراج عن الأسرى.

وتابع: «نأمل في تحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة». ودعا ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لـ «اغتنام فرصة استعادة المحتجزين عبر التفاوض»، مؤكداً أن المقترح يمثل فرصة نادرة لوقف التصعيد الدموي.

وتابع: «لا بد من الوصول لوقف إطلاق نار في غزة في أقرب فرصة»، مشيراً إلى أن إدارته أظهرت رغبتها في اتخاذ قرارات شجاعة.

وقال: «نسعى إلى رؤية الشرق الأوسط مملوءاً بالتقدم والازدهار»، مشدداً على أن «صداقة مهمة» تجمع الولايات المتحدة مع دول الخليج. وبشأن الأزمة في لبنان، أكد ترامب أن لبنان يحظى بفرصة جديدة مع قادته الجدد، قائلاً: «هناك فرصة لمستقبل خالٍ من قبضة حزب الله».

وتحدث ترامب عن المفاوضات النووية الجارية مع طهران قائلاً: «أود أن أعقد صفقة مع إيران، لكن عليها وقف دعم الإرهاب في المنطقة، وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي».

العمل الجماعي

وافتتح ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان القمة، قائلاً: «إن هذه القمة تعكس حرصاً على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة».

وأوضح أن القمة الخليجية الأمريكية أكدت أهمية تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وحماية مصالحه، ومكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته، بجانب تعزيز القدرات العسكرية والأمنية والدفاعية لدول المجلس.

والتصدي لمختلف التهديدات، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية برؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح أن دول المجلس تشارك الولايات المتحدة إيمانها بأهمية الشراكة الاقتصادية والتعاون التجاري.

وتابع: نسعى مع الرئيس وبالتعاون مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لوقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة، وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة.

كما نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه إنهاء الأزمات ووقف النزاع بالطرق السلمية، فيما تستمر المملكة في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وفيما يخص لبنان، أكد ولي العهد السعودي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ودعم الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار هناك. وحول الأزمة الأوكرانية، قال: إن «المملكة مستعدة لمواصلة الجهود للمساعدة على حل الأزمة الأوكرانية».

قاعدة اتفاق

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الاتفاق مع الولايات المتحدة على ضرورة «وقف الحرب في غزة»، في مؤتمر صحافي بالرياض بعد القمة.

وقال: «نأمل أن يكون إطلاق الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر قاعدة لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة»، مشدداً على أن السعودية أكدت على إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط.

ودعا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال كلمته للعمل على حل القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، لافتاً إلى أن نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية سيعزز الاستقرار بالمنطقة. كما شدد على أهمية تأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته عن تطلعه لأن تكون القمة الخليجية الأمريكية مدخلاً لحل مشكلات المنطقة، مؤكداً «ضرورة الحل الدائم والشامل للأزمة الفلسطينية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967».

إضافة إلى «العمل على استقرار سوريا». وقال أمير الكويت: «نسعى إلى إصلاح مسيرة السلام في المنطقة وفقاً لمبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية». ورحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين بما يحمي الملاحة البحرية.

دور بناء

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، أسعد بن طارق آل سعيد، خلال كلمته، على أهمية إرساء السلام في المنطقة، مؤكداً أن «تحقيق السلام مستحيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة»، مبدياً القلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة، معرباً عن تقديره للدور البنّاء للرئيس ترامب في إعادة الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأحمر.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، مواصلة الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى تطلع المجلس إلى نجاح الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، وتهيئة بيئة تضمن الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.

بعد اختتام مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية، اتجه ترامب إلى الدوحة، في زيارة رسمية تمثل المحطة الثانية في جولته الإقليمية. ومن المتوقع أن يناقش خلال زيارته ملفات اقتصادية وأمنية، إلى جانب تنسيق المواقف الخليجية بشأن التطورات في المنطقة والعالم.