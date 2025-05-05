نتنياهو يتوعد بتغيير قواعد الاشتباك في غزة

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية برية "مكثفة" في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف المباشر هو القضاء على حركة حماس، دون الكشف عن حدود السيطرة الإسرائيلية المحتملة داخل القطاع.

وفي تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية لن تكتفي بالغارات الجوية والانسحاب، بل ستنتهج استراتيجية مغايرة، مشيرًا إلى أن "النية هي تنفيذ هجوم بري شامل، وليس مجرد توغلات محدودة".

وأضاف أن إسرائيل ستعمل على نقل سكان غزة من مناطق العمليات ، دون توضيح تفاصيل إضافية بشأن آلية ذلك أو الوجهة البديلة للنازحين.

"أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن بلاده ستمنح هامشًا زمنيًا محدودًا قبل توسيع العمليات العسكرية، لإتاحة فرصة أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة تُفضي إلى تحرير الرهائن المحتجزين في غزة."

وقال المسؤول: "نشر القوات قبل بدء العملية سيتيح فرصة حتى نهاية زيارة الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) إلى المنطقة، للتوصل لصفقة بشأن الرهائن"، وذلك بعد الإعلان عن خطة عسكرية تهدف إلى السيطرة على القطاع.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الأرض، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية محتملة في حال توسع العمليات العسكرية داخل القطاع المكتظ بالسكان.