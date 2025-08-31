وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد: مقتل أبوعبيدة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المؤسسة الأمنية تلقت تأكيداً نهائياً بشأن اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم أبو عبيدة، وذلك في أعقاب هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم أمس.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن إسرائيل قد نجحت في تصفية أبو عبيدة أحد أبرز الوجوه الإعلامية للجناح العسكري لحماس، والذي ظل متواريا عن الأنظار لسنوات طويلة، ولعب دورا محوريا في بث الرسائل العسكرية خلال التصعيد مع إسرائيل وفق سكاي نيوز.

خلال الـ 24 ساعة الماضية تواردت أنباء متضاربة عن مقتل "أبوعبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ولم تؤكد الحركة الأمر، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى استهداف الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة أمس لكن بانتظار النتائج.

وبحسب قناة "العربية" فإن مصادر فلسطينية أفادت بمقتل أبو عبيدة مع أطفاله في غارة جوية، وكانت في شقة استأجرتها عائلته قبل أيام فقط.

وأفاد مصدر لقناة العربية بأن "أبو عبيدة" قُتل مع من كانوا معه، وتم التعرف عليه من قبل عائلته ومسؤولين كبار في التنظيم.

وبحسب موقع معاريف استخدم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بقيادة القيادة الجنوبية وتوجيهات مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لقصف مبنى كان يقيم فيه أبو عبيدة، وقدّر الجيش الإسرائيلي نجاح عملية إحباط العملية، وتم تصفية المتحدث، بينما نفت "حماس" هذه المزاعم.

ووفق التقارير الواردة من قطاع غزة، فقد نُفذ الهجوم على طابقين من مبنى قرب تقاطع التايلندي، بالقرب من استاد فلسطين، وأفادت التقارير بمقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات نتيجة الهجوم.

وأصدرت حماس بياناً رداً على ذلك الاستهداف قائلة: "إن قصف الاحتلال لعمارة سكنية في حي الرمل غرب مدينة غزة هو استمرار للتدمير والتصعيد بهدف إجبار المدنيين على إخلاء المدينة. وهذا جزء من مخططات الاحتلال لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا، ندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان واتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وتقديم قادته للعدالة على جرائمهم".

إسرائيل تؤكد استهدافه

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو، اليوم، إن الجيش الاسرائيلي استهدف "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأضاف نتانياهو، خلال اجتماع الحكومة، إن "الجيش يتحقق من استهداف أبو عبيدة وننتظر نتائج الهجوم".

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية ذكرت "القناة 12" العبرية، إن "لدى إسرائيل مؤشرات تُفيد بأن أبو عبيدة تم تصفيته بالفعل، لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأكيد نهائي".

وأفاد موقع "واي نت" العبري، نقلًا عن الجيش الاسرائيلي، بأن المعلومات المتعلقة بحالة أبو عبيدة لا تزال قيد الفحص لكن التقديرات تشير إلى إصابته بجروح خطيرة.

إلى ذلك أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تنتظر تأكيدًا استخباراتياً بشأن نجاح اغتيال "أبو عبيدة" الناطق باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، جراء استهدافه بغارة جوية من الجيش الاسرائيلي في مدينة غزة.