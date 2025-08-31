بعد 111 يوماً من إعلان إسرائيل.. "حماس" تؤكد مقتل محمد السنوار

أكدت حركة "حماس" مقتل قائدها العسكري في غزة محمد السنوار بعد 111 يوماً من إعلان إسرائيل عن مقتله في غارة في 13 مايو الماضي.

ونشرت "حماس" صورة محمد السنوار مع صور قادة آخرين في الحركة، ووصفتهم بأنهم "القادة الشهداء الأطهار": وهم إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف، مروان عيسى، باسم عيسى، رافع سلامة ورائد ثابت.

ومن المتوقع أن يخلف عز الدين الحداد، محمد السنوار في قيادة الجناح المسلح لـ "حماس" في جميع أنحاء القطاع.

محمد السنوار من مواليد العام 1975 وهو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، قائد حماس الذي شارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، وقتلته إسرائيل في 16 أكتوبر من عام 2024.

حاولت إسرائيل استهداف محمد السنوار على الأقل خمس مرات، كما ارتبط اسمه بعملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وبأدوار عسكرية في حرب غزة الحالية.

تمت ترقيته إلى المراتب العليا في الحركة بعد وفاة شقيقه.

إعلان الاغتيال

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه عثر على جثة محمد السنوار في مسار النفق تحت الأرض الواقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتحقق من هويتها، وذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل أنها اغتالته في غارة جوية.

وأشار الجيش الاسرائيلي الى أن العثور على الجثة جرى "في عملية دقيقة" نفذها مع جهاز الشاباك، مشيراً الى أن السنوار "تمت تصفيته" بغارة جوية في 13 مايو، مع آخرين بينهم محمد شبانة، قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وقاد العملية الموجهة استخباراتياً الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، وشارك فيها لواء غولاني، ووحدة النخبة "ياهلوم"، وقوات استخباراتية أخرى، بحسب التقرير.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عُثر على بنية تحتية تحت الأرض، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى مهمة "من بينها مراكز قيادة، ومخابئ أسلحة، ومواد استخباراتية إضافية".