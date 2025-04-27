إسرائيل.. مقتل شاب بالرصاص في النقب الشمالي

قُتل شاب بالرصاص في مدينة رهط البدوية بالنقب الشمالي، ليصبح بذلك الضحية رقم 80 لجرائم القتل بين العرب في إسرائيل هذا العام.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عنان أبو عيد /19 عاما/ تعرض لإطلاق نار من قبل مهاجمين فروا من مكان الحادث، مضيفة أنها بدأت تحقيقا وتعتقد أن الدافع وراء الجريمة هو خصومة جنائية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وذكرت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء أن المسعفين عثروا على الرجل فاقدًا للوعي، وبطعنات متعددة، وأعلنوا وفاته في مكان الحادث.

وأصيب في الحادث نفسه رجل آخر، تردد أنه شقيق أبو عيد، بجروح متوسطة.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن 80 شخصا قُتلوا حتى الآن في حوادث عنيفة داخل المجتمع العربي منذ بداية عام 2025، في استمرار لوباء الجريمة غير المسبوق الذي اجتاح المجتمع في السنوات الأخيرة.