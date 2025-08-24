احتجاجات مناهضة للحرب أمام منازل الوزراء الإسرائيليين

نظم أقارب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة اليوم الأحد احتجاجات خارج منازل الوزراء الإسرائيليين، حيث طالبوا بوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق مع حركة "حماس" من أجل الإفراج عن المحتجزين.

وجاء في بيان لمنتدى عائلات الرهائن والمفقودين " لن نتسامح إزاء أي تأخير آخر ".

وأضاف البيان " استمعوا إلى المواطنين: انهوا هذه الحرب وأجلبوا الجميع إلى الوطن".

واحتشد المتظاهرون خارج منازل ستة وزراء من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر. كما من المقرر تنظيم احتجاج كبير في أنحاء البلاد بعد غد الثلاثاء.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بينهم طفل بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان:"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 289 شهيدا، من بينهم 115 طفلا ".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.