مصادر طبية فلسطينية: حصيلة القصف إلاسرائيلي تقترب من 51 ألف قتيل

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي إلى 50 ألفا و752 قتيلا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و115 ألفا و475 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مشيرة إلى أنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 57 شهيدا منهم شهيد انتشال، و137 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 1391 شهيدا و3434 إصابة".

ولفتت إلى أن "هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".