أمريكا توقف تأشيرات القادمين من غزة حتى إشعار اخر

أوقفت الولايات المتحدة دخول الأفراد القادمين من قطاع غزة من خلال تأشيرات الزيارة، حتى إشعار آخر.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" أنه "سيتم إيقاف منح جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من قطاع غزة، حتى يتم القيام بمراجعة شاملة وكاملة للعملية والإجراءات المتبعة من أجل إصدار عدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية المؤقتة في الأيام الأخيرة".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هذا النوع من التأشيرات كان يستخدم داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لعلاج الحالات الحرجة ومن بينهم الأطفال الصغار.

ولم تكشف الحكومة عن عدد هذه التأشيرات التي صدرت مؤخرا، كما لم يتضح في البداية ما إذا كان وقف منح التأشيرات ينطبق فقط على التأشيرات الجديدة أم يشمل أيضا التأشيرات الممنوحة بالفعل.

ودعت منظمة «صندوق إغاثة أطفال فلسطين» ومقرها الولايات المتحدة، إدارة ترمب إلى «التراجع عن هذا القرار الخطير واللاإنساني».

وقال بيان صادر عن المنظمة الخيرية إنها أجلت آلاف الأطفال الفلسطينيين على مدى الـ30 عاماً الماضية إلى الولايات المتحدة؛ لتلقي الرعاية الطبية.

أضاف البيان أن «عمليات الإجلاء الطبي تُشكِّل شريان حياة لأطفال غزة الذين كانوا سيواجهون عوض ذلك معاناة لا يمكن تصورها أو الموت؛ بسبب انهيار البنية التحتية الطبية في غزة».

