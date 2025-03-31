تجاوزت الـ50 ألفا.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم "الاثنين" ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي إلى 50 ألفا و357 قتيلا و114 ألفا و400 مصاب منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، بأن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 من الشهر الجاري بلغت 1001 فتيل و2359 إصابة".

وأضافت :"وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 80 قتيلاً و305 إصابات خلال 48 ساعة الماضية منهم 53 قتيلاً و189 إصابة خلال يوم أمس"الأحد" اليوم الأول لعيد الفطر المبارك ".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الجاري ، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.





