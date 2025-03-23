إسرائيل تقتل قيادياً بحماس في غزة وتحشد قوات برية

قتلت غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة اليوم "الأحد" صلاح البردويل القيادي في حركة حماس،وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حشد المزيد من القوات البرية استعدادا لنشاط محتمل في القطاع الفلسطيني.

وبعد هدوء نسبي في الحرب على مدى شهرين، بدأ سكان غزة مرة أخرى في النزوح للنجاة بأنفسهم بعد أن تخلت إسرائيل فعلياً عن وقف إطلاق النار وأطلقت حملة جوية وبرية شاملة جديدة يوم "الثلاثاء" ضد حماس.

وأعلنت حماس أن الغارة الجوية على خان يونس أودت بحياة البردويل وزوجته. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان "الأحد" مقتل القيادي في حماس أمس.

وأضاف الجيش "تشكل عملية القضاء عليه ضربة للقدرات العسكرية والحكومية لمنظمة حماس".

ووزع الجيش مقطعا مصورا لدبابات في حقل مع تعليق يقول "استعدادات الفرقة 36 للعمليات في قطاع غزة".

ودوت أصوات الانفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم "الأحد" في جميع أنحاء شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أهداف في تلك المناطق فيما وصفه شهود بأنه تصعيد للهجوم الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم "الأحد" أن 40 فلسطينياً على الأقل قتلوا حتى الآن في ضربات إسرائيلية على رفح وخان يونس.

وقال مسؤولون فلسطينيون اليوم الأحد إن عدد القتلى في الصراع المستمر منذ نحو 18 شهرا تجاوز 50 ألفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبذل قصارى جهده للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين، وشكك في عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إن الهدف الرئيسي من الحرب هو القضاء على حماس ككيان عسكري وحاكم.

وأضاف أن هدف الحملة الجديدة هو إجبار الحركة على تسليم بقية الرهائن الذين تحتجزهم.

وذكر نتنياهو إنه تحدث اليوم إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي عبر عن دعمه لإجراءات إسرائيل في غزة.

وشنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة بعد هجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 واقتياد 251 رهائن إلى غزة.

