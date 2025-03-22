25 معتقلة فلسطينية من الضفة بينهن 14 أماً

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل تحتجز 25 فلسطينية من الضفة، بينهن 14 أماً. وذكرت هيئة شؤون الأسرى المحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك:

«في يوم الأم، تواصل إسرائيل حرمان 14 أماً فلسطينية من الحرية ومن احتضان أطفالهن، يعانين أوضاعاً بالغة الصعوبة والسوء، وباعتقال هؤلاء الأمهات، يُحرم عشرات الأبناء من أمهاتهم».

وأوضح البيان: «تبدأ مأساة الأم الفلسطينية منذ اللحظة التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية منزلها بعنف، غالباً في ساعات الليل المتأخرة، حيث تُنتزع من بين أطفالها تحت تهديد السلاح، وسط صرخات صغارها ومشهد التنكيل المتعمد أمام أعينهم».

وأضاف البيان أنه منذ 7 أكتوبر 2023 اعتقلت إسرائيل 500 امرأة فلسطينية وهو أعلى معدل اعتقالات للنساء. وبحسب ما جاء في البيان، تمنع الأسيرات من زيارات الأهالي منذ بداية حرب غزة.

وأضاف البيان: «منعت إسرائيل الزيارات وعزلت الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي بشكل كامل، ومنعت الصليب الأحمر من تنفيذ الزيارات».