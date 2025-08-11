أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل، في خطوة تكثف الضغوط الدولية على إسرائيل بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وقال ألبانيزي في بيان "ستعترف أستراليا بدولة فلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر للمساهمة في الزخم الدولي نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وأعلن ألبانيزي ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، وقال لصحفيين في كانبرا إن الاعتراف سيكون مشروطا بالتزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حركة "حماس" في أي دولة مستقبلية.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي "حل الدولتين هو أفضل أمل للإنسانية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".

وأضاف أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الخميس وأبلغه بأن الحل السياسي هو المطلوب، وليس العسكري.

وانتقدت أستراليا الأسبوع الماضي خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على غزة، وقال ألبانيزي إن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية "يزيد من الاضطرار له" تجاهل نتانياهو لدعوات المجتمع الدولي وعدم امتثاله للالتزامات القانونية والأخلاقية في غزة.

وقال ألبانيزي في البيان المشترك مع وزيرة الخارجية بيني وونج "حكومة نتانياهو تقضي على احتمال حل الدولتين بتوسيعها السريع للمستوطنات غير الشرعية، والتهديد بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضتها الصريحة لأي دولة فلسطينية".

وأضاف أن تعهدات السلطة الفلسطينية بإصلاح الحكم ونزع السلاح وإجراء انتخابات عامة، بالإضافة إلى مطالبة جامعة الدول العربية لـ"حماس" بإنهاء حكمها في غزة، أتاحت فرصة.

وأضاف "هذه فرصة لعزل "حماس"".

وقال وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز اليوم إن نيوزيلندا "ستدرس بعناية موقفها خلال الشهر المقبل بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية".