إسرائيل: 1900 شاحنة من المساعدات دخلت غزة هذا الأسبوع

ذكرت الهيئة الإسرائيلية التي تنسق الأنشطة في غزة والضفة الغربية (كوجات) أنه خلال الأسبوع الماضي "تم جمع وتوزيع حوالي 1900 شاحنة من المساعدات من الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم وزيكيم".

وأضافت الهيئة، التي تعمل كجزء من وزارة الدفاع أن أكثر من 1310 شاحنات من المساعدات، معظمها محملة بالغذاء دخلت غزة هذا الأسبوع، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وتابعت الهيئة "سنواصل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة للسكان المدنيين- وليس "حماس"".

واتهمت إسرائيل وكالات الإغاثة بعدم استلام المساعدات التي بقيت داخل غزة، بينما ألقت الوكالات باللوم على إسرائيل في عدم السماح بمرور آمن.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة من المساعدات يوميا لتلبية احتياجات سكان غزة الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.