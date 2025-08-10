الإمارات والدول العربية والإسلامية ترفض خطط إسرائيل في غزة

توالت، أمس، ردود الفعل الدولية المنددة بقرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة كاملاً، فقد أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، بشأن قطاع غزة، التي تضم كلاً من الإمارات و22 دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة، ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

ودعت اللجنة إلى الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم جهود وقف إطلاق النار، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

ودعت اللجنة إلى ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت مصادر عربية أن الوسطاء يجرون اتصالات ماراثونية حثيثة للتوصل إلى اتفاق، قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل لمدينة غزة.

وأكدت المصادر أن هذه الاتصالات تبحث رزمة مقترحات بكل القضايا، لإنهاء الحرب، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع.

وكشف موقع «أكسيوس» الإخباري، أمس، أن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، سيلتقي مع رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بإسبانيا، لمناقشة خطة شاملة لإنهاء الحرب.

ونقل «أكسيوس» عن مصدرين، أن ويتكوف قال مؤخراً، إن إدارة ترامب تريد اتفاقاً شاملاً «كل شيء أو لا شيء»، ينهي الحرب، وليس صفقة جزئية.

اقرأ أيضاً:

رفض عربي إسلامي قاطع لسيطرة إسرائيل على غزة

الأزهر يدين قرار الحكومة الاسرئيلية احتلال قطاع غزة

المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين قرار إسرائيل احتلال غزة

فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة

"تهجير مليون".. ماذا نعرف عن خطة احتلال غزة؟