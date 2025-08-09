الرئيس المصري ووزير خارجية تركيا يرفضان الاحتلال العسكري لقطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اليوم السبت، رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، الوزير فيدان، وذلك بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي .

وصرح المتحدث ، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك ، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس المصري، الذي ثمّن هذه اللفتة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار السيسي، في هذا الصدد ، إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لاسيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تأكيداً متبادلاً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس المصري إلى أنقرة في سبتمبر 2024 ، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول، وجهودها في هذا الإطار، وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.