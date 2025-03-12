دبلوماسيون عرب يعرضون خطة إعادة إعمار غزة على مبعوث ترامب

عرض ممثلون عن دولة الإمارات والسعودية ومصر وقطر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس الجاري، على المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، واتفقوا معه على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد في الدوحة أن الوزراء العرب "عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع".

وأضاف البيان أن الوزراء العرب أكدوا "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وتقود قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة جهود الوساطة بين حركة (حماس) وإسرائيل بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن رهائن محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وتبنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في الرابع من مارس خطة اقترحتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.

وتأتي الخطة رداً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين معظمهم في الأردن ومصر وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو الاقتراح الذي رفضته القاهرة وعَمان على الفور واعتبرته معظم دول المنطقة مزعزعاً للاستقرار بشدة.