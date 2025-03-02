وثائقي عن غزة يتحول إلى قضية

تجري شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تقييماً لشكاوى في شأن فيلم وثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في شأن غزة، ظهر فيه نجل أحد مسؤولي حركة حماس.

وكشفت مراجعة داخلية من جانب الهيئة لفيلم «غزة: كيف تبقى على قيد الحياة في منطقة حرب؟» أن الطفل الراوي للبرنامج هو عبدالله، نجل أيمن اليازوري الذي كان نائب وزير الزراعة في حكومة حماس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت «بي بي سي»: إن الشركة المنتجة، المستقلة «هويو فيلمز»، التي أعدت الوثائقي، قالت للهيئة إن والدة الفتى تلقت «مبلغاً محدوداً من المال مقابل السرد». وقال ناطق باسم شرطة لندن: «نحن على دراية بالفيلم الوثائقي الذي أنتجته «بي بي سي» في شأن غزة، وتلقينا عدداً من التقارير المثيرة للمخاوف».

والتقت وزيرة الثقافة ليزا ناندي رئيس هيئة الإذاعة البريطانية سمير شاه الجمعة، بعدما قالت إنها تريد تأكيدات «أنه سوف يبذل قصارى جهده» في مراجعة الفيلم الوثائقي. وأشار ناطق باسم «بي بي سي» إلى «أخطاء جسيمة في هذا البرنامج».

وبعد اكتشاف أن عبدالله اليازوري الذي يتحدث عن الحياة في المنطقة في خضم الحرب، أضافت هيئة الإذاعة البريطانية تنويهاً بإخلاء المسؤولية عن البرنامج، ثم أزالته لاحقاً من منصتها الإلكترونية قائلة إنها لا تعتزم بثه مجدداً.

واحتشد محتجون، الثلاثاء الماضي، خارج مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن وقالوا إن «بي بي سي» تبث دعاية لـ«حماس».