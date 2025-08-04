3000 مستوطن يقتحمون باحات «الأقصى»

اقتحم أكثر من 3 آلاف مستوطن، أمس، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة والجيش الإسرائيلي.

وتقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أفواج المقتحمين، وسط حراسة أمنية من قبل الجيش الإسرائيلي، ودعا من هناك إلى احتلال كامل غزة، وإلى «إعلان السيادة الإسرائيلية على القطاع».

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن «المستعمرين أدوا طقوساً تلمودية، ورقصات، وصراخاً عمّ أرجاء المسجد».

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على مختلف مناطق غزة، ما تسبب بسقوط 44 قتيلاً على الأقل، فيما سجلت مستشفيات القطاع 6 وفيات جديدة بسبب الجوع.

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