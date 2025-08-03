600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بإجبار نتنياهو على إنهاء الحرب

أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن كلاً من: الرئيس السابق لـ«جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)» تمير باردو، والرئيس السابق لـ«جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)» عامي أيالون، ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ماتان فيلنائي، أعلنوا توجيههم رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يطالبونه فيها بالضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو؛ لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التحرك يأتي ضمن مبادرة يقودها هؤلاء المسؤولون السابقون وإلى جانبهم شخصيات بارزة من الشرطة ووزارة الخارجية، ضمن مجموعة «قادة من أجل أمن إسرائيل» التي تضم الآن أكثر من 600 مسؤول أمني سابق؛ لمطالبة ترمب بالتدخل.

وليست هذه المرة الأولى التي تضغط فيها المجموعة على الحكومة لتغيير النهج والتركيز بشكل أكبر على إعادة المحتجزين الإسرائيليين وخطة ما بعد الحرب على غزة، لكنها أكدت مدى الوضع اليائس الذي تواجهه إسرائيل عالميا من حيث الشرعية، وكذلك انتقادات ترامب العلنية الأخيرة لإسرائيل بسبب التسبب في المجاعة بغزة، حسب الصحيفة.

واعتبرت مجموعة المسؤولين الأمنيين أن "تقييمنا المهني يقول إن حماس لم تعد تشكل تهديدا إستراتيجيا لإسرائيل التي لديها كل ما يلزم للتعامل مع قدرات حماس ، عن بعد أو بطرق أخرى. ومطاردة القيادات العليا المتبقية يمكن القيام بها لاحقا، لكن المحتجزين لديها لا يمكنهم الانتظار".

وتوجهوا إلى ترامب بالقول "مصداقيتك لدى الأغلبية العظمى من الإسرائيليين تعزز قدرتك على توجيه رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته في الاتجاه الصحيح: إنهاء الحرب، إعادة الرهائن، وقف المعاناة، وتكوين ائتلاف إقليمي-دولي يساعد السلطة الفلسطينية (بعد إصلاحها) على تقديم بديل لسكان غزة وجميع الفلسطينيين عن حماس وأيديولوجيتها الشريرة".

وقالت جيروزاليم بوست إن هذه المجموعة نجحت سابقا في التأثير على سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وفي الماضي البعيد، أيضا في بعض الأحيان على سياسات حكومة نتنياهو>