مصر تعلن بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت مصر أن مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بدأت يوم أمس الخميس بالقاهرة مما حال دون انهيار الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى منه يوم غد السبت.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان إن مسؤولين من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة بدأوا يوم أمس الخميس "مناقشات مكثفة" بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وأضافت أن "الوسطاء يبحثون أيضا سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".

وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقيين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أما عودة الرهائن المتوفين المتبقين فستجري في المرحلة الثالثة.

ووفقًا لإسرائيل، هناك 59 رهينة متبقية - 24 منهم يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وقبل ساعات من بدء المحادثات، قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده لن تنسحب من ممر استراتيجي في قطاع غزة/ممر فيلادلفيا/ كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الرفض الذي قد يعقد المفاوضات مع حماس ومصر الوسيط الرئيسي في لحظة حساسة بالنسبة للهدنة الهشة.

وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء/الخميس، أفرجت حماس عن جثث أربع رهائن مقابل أكثر من 600 أسير فلسطيني، وهي آخر عملية تبادل مخطط لها في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسؤول إسرائيلي، مشترطا عدم ذكر اسمه وفقا للتعليمات، إن الجيش بحاجة للبقاء فيما يسمى "ممر فيلادلفيا" على الجانب الغزي من الحدود مع مصر لمنع تهريب الأسلحة.

ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اجتماع مع قادة محليين إنه شاهد أنفاقا تخترق الحدود في زيارة حديثة إلى الممر، دون تقديم أدلة أو توضيح حول خطط إسرائيل. وتقول مصر إنها دمرت أنفاق التهريب من جانبها منذ سنوات وأقامت منطقة عسكرية عازلة لوقف التهريب.

وقالت حماس إن أي محاولة إسرائيلية للاحتفاظ بمنطقة عازلة في الممر ستكون "انتهاكا صارخا" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن الالتزام بالاتفاق هو الطريقة الوحيدة لضمان إطلاق سراح العشرات من الرهائن الذين لا يزالون في غزة.

ومن المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من ممر فيلادلفيا يوم غد السبت، وهو اليوم الأخير من المرحلة الأولى، وأن تكمل الانسحاب في غضون ثمانية أيام. ولم يصدر تعليق فوري بشأن الممر من مصر، التي تعارض أي وجود إسرائيلي على جانب غزة من الحدود مع مصر.