مقتل فلسطيني وإصابة سبعة برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما قتل برصاص مستوطنين في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان "استشهاد الشاب معين صبحي محمد أصفر برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بنابلس".

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن الواقعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع سبعة إصابات بين المواطنين الذين سقطوا في مواجهات مع مستوطنين في بلدة عقربا.

وتشير بيانات رسمية فلسطينية إلى مقتل 1012 فلسطينيا وإصابة نحو سبعة آلاف على يد الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فضلا عن اعتقال أكثر من 18 ألفا وذلك منذ انطلاق الحرب في غزة في أكتوبر 2023.