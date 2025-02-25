«اتفاق غزة» مهدّد.. هل تعود الحرب؟

تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في قطاع غزة السبت المقبل الموافق الأول من مارس، وسط مؤشرات إلى أن إسرائيل تخطط لإلغاء المرحلة الثانية من الاتفاق واستئناف الحرب.

وتجري إسرائيل حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إطلاق سراح الأسرى، وتسعى لتحريرهم جميعاً بضربة واحدة من دون الالتزام بالانسحاب من غزة، وفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية التي كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عرض على واشنطن خطته بشأن مصير الاتفاق.

والخطة التي نقلها باسم نتانياهو الوزير المعني بالشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ونشرتها وكالة معا الفلسطينية، هي عدم وجود مرحلة ثانية من الصفقة، حيث أبلغ ديرمر المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن إسرائيل لا ترى نفسها ملتزمة بخطة المراحل الثلاث التي قدمتها إدارة بايدن، حتى وإن وقعت عليها.

وتشترط خطة نتانياهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن من دون الالتزام بالانسحاب من غزة. وتقول إنه إذا رفضت «حماس»، ستنفذ إسرائيل في غزة «خطة الجنرالات» من خلال طرد عشرات الآلاف من فلسطينيي شمالي القطاع، وتدمير ما تبقى من مبانٍ.

استعدادات جارية

واتخذ نتانياهو موقفاً أكثر تشدداً، إذ هدد الأحد بأن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال إذا لم تقم «حماس» بنزع سلاحها طواعية. وأضاف إنه منفتح فقط على المفاوضات حول شروط «استسلام» حماس، وهو ما يشير إلى تصميمه على تحقيق أهدافه العسكرية مهما كانت التكلفة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن الجيش أتمّ بالفعل استعدادات لشن حملة جديدة ومكثفة في غزة.

وتنقل الصحيفة الأمريكية عن «مصادر مطلعة» قولها إن الجيش الإسرائيلي أجرى بالفعل استعدادات واسعة النطاق لحملة جديدة ومكثفة في غزة تركّز على استهداف مسؤولي «حماس» وتدمير المباني والبنية التحتية المتبقية في القطاع.

وعلى الرغم من أن الخطة لم تتم الموافقة عليها بعد من مجلس الوزراء الإسرائيلي، عبر اثنان من المسؤولين عن اعتقادهم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده يستطيع ثني نتانياهو عن استئناف الحرب، مستنديْن إلى تصريحات ترامب بشأن الحرب في غزة، باعتبار أن إدارته تسعى إلى تمديد الاتفاق، كما ينقل موقع القاهرة الإخبارية.

وما يدفع في هذا الاتجاه، تصريح ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، الذي قال لشبكة سي إن إن الأحد، إنه سيعود إلى المنطقة (غداً) الأربعاء لإطالة أمد المرحلة الأولى من الهدنة، معرباً عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق أطول، ما يشير إلى وجود جهود دبلوماسية خلف الكواليس لمنع انهيار الهدنة.

ليست حتمية

وبناء على تقييمها للاتجاهات المختلفة، ترى نيويورك تايمز، أنه ليست هناك حتمية فورية لاستئناف القتال، إذ إن الاتفاق الأولي نص على أن «وقف الأعمال العدائية المؤقت» يمكن أن يستمر بعد موعد الأول من مارس طالما كانت إسرائيل وحماس لا تزالان تتفاوضان على شروط وقف دائم لإطلاق النار.

تقول «نيويورك تايمز» إن شريحة من الإسرائيليين تطلب من نتانياهو الموافقة على هدنة ممتدة من أجل تحرير الأسرى المتبقين، حتى لو كان ذلك على حساب إبقاء حماس في السلطة، إلا أن حلفاء نتانياهو من اليمين الأكثر تطرفاً في ائتلافه الحكومي يرون أن هزيمة «حماس» أولوية ويضغطون عليه لاستئناف الحرب.

ويعود بعض المحللين الإسرائيليين لعامل رافق المشهد منذ ما قبل الحرب وخلالها، ذلك المتعلق بخشية نتانياهو من أن يؤدي وقف الحرب إلى استئناف محاكمته على قضايا سبقت الحرب، وقد يضاف إليها ملف الإخفاقات الأمنية التي أدت لهجوم السابع من أكتوبر 2023. إذا أبقى نتانياهو هذا العامل في الاعتبار، وإذا كان «الشيك المفتوح» المعلن من جانب الرئيس الأمريكي هو موقف واشنطن، فإن عودة الحرب ستكون الاحتمال المرجّح.