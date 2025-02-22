مصر: خطة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم تحظى بدعم عربي

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت أن الخطة التى تقوم بلاده ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، تحظى بدعم عربي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي و"وانج يي" وزير خارجية الصين اليوم ، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .
وصرح المتحدث ، في بيان صحفي ، بأن الوزيرين أعربا عن التطلع لعقد اللجنة الحكومية المُشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين تنفيذًا لمخرجات جولة الحوار الاستراتيجي التي عُقدت في بكين في ديسمبر 2024 ، والرغبة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تشجيع زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة.
واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع فى السودان وغزة وسوريا، حيث تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.
وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول التطورات فى السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى السودانية، والعمل على وقف إطلاق النار في السودان الشقيق، وبما يسهم فى إطلاق عملية سياسية شاملة لكافة القوى السودانية تستعيد السودان من خلالها الأمن والاستقرار.
كما استعرض الوزيران التطورات فى سوريا، حيث توافقا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري، وأن تكون سوريا مصدر استقرار تسهم فى مكافحة الارهاب والتطرف بالمنطقة.