ألمانيا تحذر إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطينية أو العزلة

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اإن إسرائيل معرضة لخطر العزلة، وإن ألمانيا تسعى جاهدة لمنع ذلك.

وأضاف لصحفيين خلال زيارة لإسرائيل "يجب على إسرائيل دائما أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين في المجتمع الدولي. وهذا الأمر معرض للخطر حاليا في ظل هذه الظروف.

إذا كانت هناك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك، فهي، برأيي، ألمانيا".

وقال وزير الخارجية الألماني أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين لكن برلين سترد على أي إجراءات أحادية، مشيرا إلى صدور "تهديدات" من وزراء إسرائيليين "بضم" أراض فلسطينية.

وهذا هو أقوى تحذير من ألمانيا لإسرائيل حتى الآن، ويأتي في وقت تكثف فيه دول غربية جهودها للضغط عليها. وخلال الأسابيع الماضية أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر أيلول المقبل.

وقال فاديفول "في ضوء تهديدات الضم العلنية الصادرة عن بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية، يتزايد عدد الدول، وكثير منها أوروبية، التي صارت مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية حتى دون أي مفاوضات مسبقة.

ولذلك تقف المنطقة وعملية السلام في الشرق الأوسط عند مفترق طرق".

وأضاف "يجب أن تبدأ هذه العملية الآن، وفي حال اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، ستضطر ألمانيا أيضا إلى الرد". يضم ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزبين من اليمين المتطرف يدعوان إلى غزو شامل لغزة وإعادة بناء مستوطنات يهودية فيها.

وعبر أيضا وزيران في الحكومة ا عن دعمهما لضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتجاوز عدد قتلى الحرب في غزة هذا الأسبوع 60 ألفا. والحرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).