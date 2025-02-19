مصر: يجب إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، إلى تبني خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وذلك بعدما أثار مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن رؤيته للقطاع غضب العرب.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد: "أكدنا أهمية دعم المجتمع الدولي وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني، وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي يتمسك بها، ووطنه الذي لا يقبل التفريط فيه، وبما يضمن البدء الفوري في عمليات الإغاثة والتعافي المبكر".

واقترح ترامب خطة لإعادة تطوير القطاع الضيق وتحويله إلى منتجع عالمي على البحر بعد إعادة توطين سكانه في أماكن أخرى. ودعا الأردن ومصر إلى استقبال الفلسطينيين.

ورفضت مصر والأردن ودول عربية أخرى الطرح الأمريكي، وقالت إنها ستعمل على وضع خطة بديلة لمواجهة مقترح ترامب لكن لا توجد مؤشرات على إحراز تقدم كبير في هذا الشأن.

وذكر السيسي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تقدم مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن، لا غنى عنها للفلسطينيين.

وقالت الأونروا إنها ستجد صعوبات في تنفيذ عملياتها بقطاع غزة والضفة الغربية بعد أن حظر قانون إسرائيلي في أكتوبر عملها في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية، والتواصل مع السلطات الإسرائيلية اعتبارا من 30 يناير.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر الخطة العربية في الرياض هذا الشهر قبل طرحها في قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في القاهرة الشهر المقبل.