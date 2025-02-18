تفاصيل جديدة للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة في 3 إلى 5 سنوات

تستعد مصر لتقديم خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه، كخطوة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة بزعم إعادة الإعمار وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة الشرق فإن القاهرة تقترب من إنهاء التفاصيل الفنية للخطة، والتي تشمل إزالة الأنقاض، وإعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات "إذا حصلت الخطة على دعم كبير".

وتوضح الخطة المصرية كيفية عيش الفلسطينيين خلال الفترة الانتقالية، حيث سيتم تقسيم قطاع غزة إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان.

وبحسب الموقع نفسه فإن مصر عرضت الخطة في ألمانيا أمام وزراء خارجية مجموعة السبع، السبت، لمحاولة حشد التأييد الدولي لما سيقدمه العرب للجانب الأمريكي لإقناع الرئيس دونالد ترمب بالعدول عن مقترحه لتهجير سكان قطاع غزة.

وتوجد بعض النقاط السياسية التي لا تزال غير محسومة، بما في ذلك مستقبل الفصائل الفلسطينية في القطاع"، لافتة إلى أن "الجانب المصري أبلغ الوزراء الغربيين أنه يتشاور مع الدول العربية، بما في ذلك الأردن والسعودية، بشأن تفاصيل الخطة التي يأمل البدء بالعمل عليها بعد القمة العربية الطارئة".

وتعمل مصر حالياً على حشد التأييد الدولي لخطتها، إذ استقبل وزير الخارجية المصري الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وقدم له شرحاً مستفيضاً حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

-إعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات إذا حصلت على دعم كبير

-العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الأنقاض ثم بناء مجمعات سكنية

-بدء العملية من رفح جنوب غزة إلى شمال القطاع

-مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار

-تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان

-توفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه والكهرباء في المناطق الإنسانية الثلاث

-إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى المناطق الآمنة للسكن لمدة 6 أشهر

-نقل المدنيين إلى مناطق آمنة داخل القطاع خلال أول 6 أشهر

-إنشاء وحدات سكنية آمنة بعد عام ونصف

-إعادة الإعمار بيد أهالي غزة دون تهجير

-ضرورة إدخال كميات كافية من البضائع والوقود إلى غزة كما كانت قبل الحرب

-تمويل الخطة من السعودية وقطر ودول الخليج

-مشاركة حوالي 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في البناء والتخطيط

وتضمنت الخطة 3 مراحل فنية من إزالة الأنقاض وصولاً إلى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير كافة الخدمات.

المراحل الفنية في الخطة المصرية لإعمار غزة

-المرحلة الأولى، إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء

-المرحلة الثانية، تشمل البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات

-المرحلة الثالثة، التخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره، لاسيما بعد أن أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وترتكز خطة مصر على إعادة إعمار غزة مع بقاء السكان في أراضيهم خلال تلك المرحلة، من خلال تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية، يكون لكلٍ منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير سبل الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وغيرهما، كما سيتم إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال المدة ذاتها.

ووفق صحيفة الأهرام فإن من الأمور المركزية في الاقتراح المصري إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقا لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود.

كما يدعو الاقتراح إلى تشكيل قوة شرطة فلسطينية مكونة بشكل رئيسي من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب.

وردا على سؤال بشأن إمكانية نشر قوة عربية في غزة قال مسؤول مصري ودبلوماسي عربي إن الدول العربية لن توافق إلا إذا كان هناك "مسار واضح" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.