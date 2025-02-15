مصر: معبر رفح يستقبل 24 أسيراً فلسطينياً مبعداً

وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى معبر رفح جنوبي قطاع غزة تمهيدا لدخولهم إلى مصر.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت أن معبر رفح يستقبل 24 أسيرا فلسطينيا مبعدا.

وكانت إسرائيل أفرجت اليوم عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وتشمل الدفعة الدفعة السادسة من المرحلة الأولى 369 أسيراً بينهم، 29 من الضفة، وسبعة من القدس وضواحيها منهم 24 إبعاد، بالإضافة إلى 333 أسيرا من معتقلي غزة خلال الحرب على القطاع.

وجاء ذلك بعد إفراج حركة "حماس"، عن ثلاثة إسرائيليين، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية ، وقامت بتسليهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.