مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في محيط حي الشجاعية بغزة

قتل فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية في محيط حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ).

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مواطنين في محيط حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن".

من ناحية أخرى، نكلت قوات إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، "بعدد من المواطنين وسرقت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، أثناء مرورهم بالقرب من مدخل مدينة سلفيت الشمالي"، بحسب ( وفا ).

وأضافت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية: "تفتش قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند جوانب الطرق، خاصة بالقرب من مدخل مستعمرة "أرئيل"، المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، واسكاكا، ومردا وكفل حارس، مركبات المواطنين بشكل يومي ومستمر، والتنكيل بمن داخلها والاعتداء عليهم، وسرقة مبالغ مالية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، واحتجاز سائقيها عدة ساعات، علما أنه الطريق الذي يسلكه المواطنون أثناء توجههم إلى مدينة سلفيت".

ويأتي ذلك فيما انسحب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم العسكري الذي كان يفصل شمال قطاع غزة عن المناطق الجنوبية مما سمح للسكان الانتقال بحرية ما بين الشمال والجنوب.