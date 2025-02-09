تريليون قدم مكعب.. هل يريد ترامب السيطرة على احتياطيات الغاز الطبيعي في غزة؟

اقترح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنقل سكانه إلى مصر أو الأردن المجاورتين مشيراً إلى أنه يفكر في تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"لكن خبراء أشاروا إلى أن احتياطات غزة من الغاز الطبيعي هي السر المخفي وراء غبة ترامب في السيطرة على القطاع.

وبحسب نيوزويك يرى بعض الخبراء أن خطة ترامب هي ستار دخاني لإخفاء سياسة الطاقة لديه، ففي الأسبوع الماضي كتبت صحيفة آسيا تايمز أن خطة ترامب "تتعلق كلها بالغاز الطبيعي"، في حين أشار أحد الكتاب في بلومبرغ إلى إنه ينتظر "أول تقرير مروع يزعم أن الرئيس ترامب يسعى إلى الغاز الطبيعي في غزة".

وتطالب غزة بمساحة من الأراضي تحت الماء تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يكفي لتزويد الأراضي الفلسطينية بالطاقة مع إمكانات إضافية للتصدير.

وكانت دارات مناقشات سابقة على مدى عقدين من الزمان لتحديد أفضل السبل لاستغلال الحقل وتم إحراز تقدم ضئيل حيث واجهت حقوق الحفر والتراخيص نقاشات وتأخيرات في منعطفات مختلفة.

وكان التطور الأخير قبل هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو التطوير الأولي لحقل غزة البحري، سعياً إلى التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية ومصر وفقاً لرويترز.

ويرى بعض الخبراء أن هدف ترامب على المدى الطويل هو السيطرة على غزة من أجل الوصول إلى الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري، لكن بريندا شافر، خبيرة الطاقة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وكلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية، قالت إن العمل المطلوب لن يكون ذا عوائد مشيرة إلى أن تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لا يمثل كمية كبيرة من الغاز بالنظر إلى كمية الغاز التي تستهلكها الولايات المتحدة يومياً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الولايات المتحدة استهلكت في عام 2023 نحو 376 مليون جالون من البنزين النهائي يوميا، أي نحو 8.94 ملايين برميل يوميا.

وبحلول نهاية عام 2022، كان لدى الولايات المتحدة احتياطيات إجمالية مؤكدة من الغاز تبلغ حوالي 691 تريليون قدم مكعب، مما يجعل تريليون قدم مكعب من غزة بمثابة قطرة في دلو الولايات المتحدة، لكن في المقابل من شأن هذا الرقم أن يغير حياة غزة نفسها.

وقالت شافر "إن ما يميز حقل غزة البحري هو قدرته على توفير الكهرباء لغزة لمدة تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر عاماً، كما يمكن أن يوفر الحقل كميات إضافية لمصر، ولكن مشكلة التمويل تبقى عائقاً، لأن تطوير حقل بحري يتطلب قدراً كبيراً من المال.

لكن البعض وصف فكرة ترامب في السيطرة على غاز غزة بأنها "الفكرة الأسوأ" والتي "لن تنجح"، في حين اقترح آخرون أن الخطة هي "تكتيك تفاوض ذكي".