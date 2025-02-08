السيسي وغوتيريش يؤكدان رفضهما إخلاء غزة

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أمس الجمعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما أكدا رفضهما إخلاء القطاع وشددا على ضرورة إعادة البناء.

وقال السفير محمد الشناوي إن الاتصال تناول الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل إطلاق سراح المحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الاتصال أكد أيضا على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها.

وأوضح أنه جرى "التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد"، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة.

وذكر المتحدث أن السيسي وغوتيريش شددا أيضا خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار القطاع، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية فيه.