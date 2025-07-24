الكنيست الإسرائيلي يصوّت لصالح ضم الضفة

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بأغلبية 71 صوتاً على اقتراح ضم الضفة الغربية، في خطوة رمزية لا تلزم الحكومة بالتنفيذ، لكنها تشكّل الخطوة القانونية والسياسية الأولى لمرحلة الضم الفعلي وإنهاء حل الدولتين.

وإغلاق الباب أمام أي تسوية سياسية، وجعل خيار الدولة الفلسطينية شبه مستحيل. ويأتي هذا التطور بينما تستمر الحرب على غزة وتتفاقم فيها المجاعة مع وفاة 10 أشخاص، أمس، جوعاً، ليرتفع إجمالي وفيات الجوع إلى 111 مع بلوغ المجاعة مراحل حرجة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، حيث طال الجوع الكوادر الطبية أيضاً. وحذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من خطر المجاعة.

وقالت تلك المنظمات إنه مع «انتشار المجاعة يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال». وفي الدوحة، حيث تجري مباحثات وقف إطلاق النار، قالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس قدمت أمس ردها على المقترح المعدّل الذي قدمه الوسطاء.

والذي ركز على ثلاث قضايا: آلية إدخال المساعدات الإنسانية، وخرائط توضح الانسحاب الإسرائيلي، وضمانات بوقف دائم للأعمال العدائية.