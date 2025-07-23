حماس تسلم ردها على اقتراح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء

أفادت مصادر فلسطينية أن حماس قدمت ردها النهائي على مقترح وقف النار، وأوضحت المصادر أن حماس وافقت على مقترح اتفاق غزة، مشيرة إلى أن القرار الآن بيد إسرائيل، وأضافت أن رد حماس تضمن ملاحظات على آلية المساعدات والانسحاب وضمان وقف الحرب، وسلم رد حماس للوسطاء ولم ينقل لإسرائيل، وأن الوسطاء طلبوا من حماس تعديلات ليكون ردها إيجابيا.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الوسطاء من قطر ومصر، المشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، قد تلقوا رد حركة حماس على المقترح الأخير، إلا أن الرد لم يكن مرضياً حتى الآن، وفقاً لمصدر مطّلع على التفاصيل.