حرب الهدايا التذكارية.. إسرائيل توزع "أساور" على الأسرى الفلسطينيين المحررين ماذا دونت عليها؟

وزعت إسرائيل أساور تذكارية على الأسرى الفلسطينيين الذين أُطلق سراحهم، اليوم، كما تقدم "حماس" هي الأخرى حقائب تذكارية للرهائن الاسرائيليين المفرج عنهم لديها في حرب "الهدايا التذكارية" بعد توقف الحرب العسكرية.

وبحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية التلفزيونية فإن مصلحة السجون الإسرائيلية أصدرت بياناً أمس قالت فيه : "بموجب قرار القيادة السياسية، كجزء من عملية "كانفي درور" لإعادة الرهائن، عندما يتم إطلاق سراح الإرهابيين، سيتم منح كل واحد منهم سوار تعريف، والذي سيحمل أيضا نقشا باللغتين العبرية والعربية: الشعب الأبدي لا ينسى وسألاحق أعدائي وسألحق بهم".

صور تذكارية

وعلى الجانب الفلسطيني قامت حماس أيضاً بتقديم هدايا تذكارية للرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم في صفقة التبادل وتضمنت خريطة لقطاع غزة وصوراً للرهائن أثناء فترة احتجازهم بالقطاع، وشهادة تقدير.

وبحسب صحف إسرائيلية من بين الوثائق التي أعطتها حماس للرهائن إضافة إلى "حقيبة الهدايا" كانت "رسالة التزام"، تنص على أنه الرهائن لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن و"المشاركة في الحرب ضد الفلسطينيين ومذابح النساء والأطفال"، "عندما يعودون إلى إسرائيل"

شكاوى

ويشتكي الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم وفق الصفقة من سوء المعاملة، الاسرائيلية داخل السجون، ويتم تحويل أغلبهم للمستشفيات للعلاج.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين خلال إطلاق سراحهم، إذ كانوا "مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم".

وأفرجت "حماس" اليوم عن 3 رهائن إسرائيليين، وقامت بتسليمهم لطواقم الصليب الأحمر في خان يونس وميناء غزة، ضمن دفعة التبادل الرابعة في اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أفرجت إسرائيل اليوم عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر وعددهم 183 معتقلا والذين وصلوا إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فقد ضمت الدفعة الرابعة ضمن صفقة التبادل 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد أحداث 7 أكتوبر.

ورفع إطلاق سراح الرهائن في غزة اليوم عدد المفرج عنهم إلى 18، من بينهم خمسة تايلانديين أفرج عنهم يوم الخميس خارج إطار الاتفاق.

إحصاءات

وأطلقت إسرائيل سراح 583 سجيناً ومحتجزاً فلسطينياً، بينهم مسلحون يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد إضافة إلى بعض من ألقى الجيش الإسرائيلي القبض عليهم خلال الحرب دون أن توجه إليهم اتهامات، وفي ظل تلك الأجواء تتسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً.

وخلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار سيتم إطلاق سراح 33 رهينة اسرائيلية من الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى مرضى وجرحى، وتشمل مفاوضات المرحلة الثانية الإفراج عما يزيد على 60 رجلاً في سن الخدمة العسكرية.

ومن المنتظر أن تبدأ الثلاثاء مفاوضات بشأن التفاهمات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.