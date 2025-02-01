إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وتسليم ثالث لاحقاً في أحدث تبادل في غزة

أظهر بث مباشر اليوم السبت تسليم حركة (حماس) محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر، ومن المتوقع تسليم ثالث في وقت لاحق.

وأكد الجيش الإسرائيلي تسلم عوفر كالدرون، وهو مواطن فرنسي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، وياردن بيباس بعد تسليمهما إلى مسؤول بالصليب الأحمر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في أحدث دفعة من عملية تبادل المحتجزين مقابل معتقلين فلسطينيين.

ومن المتوقع تسليم كيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، في موقع آخر لاحقا اليوم السبت.

وبيباس هو والد أصغر محتجزين، الطفل كفير، الذي كان يبلغ من العمر تسعة أشهر عندما خطفه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر 2023، وأرييل، الذي كان يبلغ من العمر أربع سنوات وقت الهجوم.

وقالت حماس في نوفمبر 2023 إن الاثنين ووالدتهما شيري، التي خطفت في نفس الوقت، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية. ولم ترد أي أنباء عنهم منذ ذلك الحين.

وقالت حماس إن تسليم المحتجزين سيكون مقابل 182 سجينا ومعتقلا فلسطينيا.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت عبور أول مجموعة من الفلسطينيين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح. وسيُفتح المعبر في البداية أمام 50 مصابا من المسلحين و50 مصابا من المدنيين، إلى جانب مرافقين لهم، مع السماح بمرور 100 آخرين، معظمهم من الطلبة، لأسباب إنسانية على الأرجح.

تم حتى الآن إطلاق سراح 17 من أصل 33 رهينة من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مقابل 400 معتقل فلسطيني.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء بشأن التفاهمات الخاصة بإطلاق سراح أكثر من 60 رهينة متبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وظلت المرحلة الأولى الممتدة لستة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع وسطاء مصريين وقطريين وبدعم من الولايات المتحدة، على المسار الصحيح حتى الآن على الرغم من عدة وقائع دفعت كل جانب إلى اتهام الآخر بانتهاك الاتفاق.