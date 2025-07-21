غزة تتضور جوعاً ومخاوف من موت جماعي

انحدر الوضع الغذائي والصحي في قطاع غزة بفعل الحصار والقصف الإسرائيلي إلى حافة الموت الجماعي لأهالي القطاع مع انعدام الغذاء والماء والدواء.

وتم الإعلان أمس عن وفاة 18 فلسطينياً خلال 24 ساعة جراء الجوع، غالبيتهم من الأطفال، بينما قتل القصف الإسرائيلي 73 آخرين من طالبي المساعدات الجوعى، إلى جانب 150 جريحاً.

وأفادت مصادر طبية بأن المستشفيات تستقبل يومياً مئات الحالات التي تعاني من إجهاد حاد وأعراض خطيرة نتيجة الجوع، تشمل فقدان الذاكرة ونقص الطاقة الحاد، في ظل عجز شبه كامل في الأسرّة والمستلزمات الطبية.

وأكدت المصادر أن الطواقم الطبية تعمل دون طعام منذ أكثر من 24 ساعة.

وحذرت من أن مستشفيات غزة على وشك التوقف عن تقديم الخدمات لنفاد الوقود. وأفادت وكالة «الأونروا»، أمس، بأن إسرائيل تجوع المدنيين.

ووسط هذا الوضع أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء وسط القطاع للمرة الأولى، مطالباً الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الغربية من دير البلح بالمغادرة فوراً، والتوجّه جنوباً نحو منطقة المواصي إلى الغرب من خان يونس.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

القصف الإسرائيلي يتواصل وحرب التجويع تفتك بغزة

في نابلس.. الحرفيون يئنّون تحت وطأة الغلاء والاحتلال

هجمات المستوطنين على المياه تهدد الضفة بالعطش

إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة مع اشتداد الجوع