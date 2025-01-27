سكان غزة يتدفقون نحو الشمال بعد تجاوز أزمة "الرهينة"

تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى شمال قطاع غزة اليوم الاثنين بعد أن بدأت إسرائيل الانسحاب من ممر رئيسي عقب موافقة حركة (حماس) على تسليم الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود ورهينتين أخريين.

وتدفق الناس نحو الشمال سيراً على الأقدام على طريق يمتد بمحاذاة البحر المتوسط، وبعضهم يحملون الأطفال الرضع أو حزماً من الأمتعة على أكتافهم.

وقال شهود إن أول مجموعة من السكان وصلت إلى مدينة غزة في الصباح الباكر بعد فتح أول نقطة عبور في وسط قطاع غزة في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش). وفتحت نقطة عبور أخرى بعد ذلك بنحو ثلاث ساعات تقريبا لدخول المركبات.

ودوت صيحات الفرح من آلاف الأسر النازحة في الملاجئ ومخيمات النازحين، ومنها أسر نزحت عدة مرات خلال الحرب التي امتدت 15 شهراً.



ورفضت قيادة حماس وسكان غزة مقترحاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يستقبل الأردن ومصر فلسطينيين من القطاع الذي مزقته الحرب.

وأثار هذا الطرح مخاوف قديمة لدى الفلسطينيين من إبعادهم بشكل دائم عن موطنهم.

ووسط الحشود سار أطفال يرتدون سترات للتدفئة ويحملون الحقائب على ظهورهم بينما كان رجال يدفعون كبار السن أمامهم على الكراسي المتحركة.

وحرصت أسر على التقاط الصور الذاتية (سيلفي) بينما كان مسؤولون عينتهم حماس يرتدون سترات حمراء يوجهونهم على الطريق الساحلي.

دمار

بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المقرر أن يعود سكان شمال قطاع غزة للمنطقة في مطلع الأسبوع، لكن إسرائيل قالت إن حماس انتهكت الاتفاق بعدم إطلاق سراح الرهينة المدنية يهود وأبقت نقاط العبور مغلقة.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قال وسطاء قطريون إن حماس وافقت على إطلاق سراح يهود والمجندة آجام بيرجر ورهينة ثالثة يوم الخميس، أي قبل يومين من الموعد المقرر للإفراج عن ثلاث رهائن آخرين يوم السبت المقبل، فوافقت إسرائيل على عودة السكان إلى شمال غزة اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

وقال قيادي بحماس لرويترز، اليوم الاثنين، إن الحركة سلمت الوسطاء قائمة بأسماء 25 رهينة على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت حماس سراح سبعة من الخمس والعشرين رهينة الأحياء منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير.

وعبرت السلطات الإسرائيلية في السابق عن اعتقادها بأن معظم الرهائن، الذين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، ما زالوا أحياء.

ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية لنحو 650 ألف فلسطيني يوجدون حالياً في وسط القطاع وجنوبه بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع، وهي منطقة أسفرت العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً إلى تسوية معظمها بالأرض. وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني في الهجوم.