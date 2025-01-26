إسرائيل: "حماس" تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بعدم الكشف عن أسماء الرهائن الأحياء

أعلنت إسرائيل أن حركة حماس لم تعلن، حتى منتصف الليلة الماضية، عن عدد الأحياء من بين الرهائن الـ26، الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في انتهاك واضح للاتفاق، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد.

وكانت حركة حماس قد اتهمت أمس السبت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق وما يترتب على ذلك من تداعيات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الاتفاق المبرم.

وحذرت حماس من أن استمرار هذا التعطيل "سيؤثر على بقية محطات الاتفاق"، مطالبة الوسطاء الراعين للاتفاق بالضغط على إسرائيل لضمان تنفيذه".