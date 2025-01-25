إسرائيل تطالب "حماس" بإجابات بشأن عائلة بيباس.. وأقاربهم يعربون عن خيبة أملهم

طالبت إسرائيل حركة حماس بمعرفة مصير عائلة بيابس، وأوضحت قلقها الشديد على مصيرهم، في حين أصدر ذوو العائلة بياناً على انستغرام غلب عليه الإحباط بعد عدم ظهور أسمائهم في قائمة المفرج عنهن اليوم.

وفي أول تعليق للمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، بعد عبور الرهائن الاسرائيليات الأربعة للحدود ودخولهن إسرائيل أكد على الاستمرار في إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق عودة الرهائن.

وأشار هغاري إلى أن حماس لم تلتزم بالاتفاق بإعادة المدنيين أولاً مشدداً على إصرار إسرائيل على عودة أربيل يهود، وكذلك شيري وأبناء عائلة بيابس، منوها إلى وجود قلق بالغ للغاية على مصيرهم، وتوقع بأنهم سيعودون قريباً.

وأثنى هغاري على عمل جميع الوسطاء ودعا إلى الالتزام ببنود الاتفاق.

في غضون ذلك، كتبت عائلة بيابس في أول منشور لها على انستغرام ردًا على عدم إدراج أسمائهم في صفقة اليوم : "صباح اليوم الـ 477، أرواحنا لم ترتح الليلة أيضًاً أمس الساعة 4:00 مساءً عندما تم نشر القائمة المعدة للنشر، لقد انهار عالمنا علينا وعلى الرغم من أننا كنا مستعدين لذلك، إلا أننا كنا نأمل أن نرى شيري والأطفال في القائمة، عندما نشاهد الأخبار، آلامنا، ونضالنا، وخاصة الخطاب المهم حول التعقيد والكارثة بعدم وجودهم في القائمة تختفي من أفواه المذيعين في الاستوديوهات".

وتابع البيان: "شكرًا لكم، أيها الأنصار الأعزاء، على عدم الاستسلام، والأمل والمطالبة بالإجابات، ينتظرنا يوم مثير ومعقد، سنستمر في الأمل والمطالبة، هذا لم ينتهي حتى لا ينتهي".

وعائلة بيباس احتجزتها حماس في 7 أكتوبر 2023 من كيبوتس نير عوز والعائلة تتكون من الأب يردن، الأم شيري، والطفلين أريئل وكفير وهو أصغر المحتجزين حيث كان في الشهر التاسع من عمره وقت احتجازه.

ووفق صحف عبرية تواردت أنباء عن أن الأم وطفليها تم نقلهم إلى فصيل مسلح آخر في قطاع غزة، وقالت حماس إن شيري وطفليها قُتلوا في غارة إسرائيلية.

وكان بيباس طالب في مقطع مصور الحكومة الإسرائيلية بإعادة جثث زوجته وطفليه لدفنهم في إسرائيل.

وقالت حماس إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شيري وطفليها كفير وأرئيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر فيديو لعائلة "بيباس" وهي على قيد الحياة في الأيام الأولى بعد السابع من أكتوبر.

وسلّمت حركة "حماس" اليوم السبت أربع محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، في إطار اتفاق الهدنة في قطاع غزة، كما أفرجت إسرائيل عن 200 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.