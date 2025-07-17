ضربات إسرائيلية تستهدف كنيسة كاثوليكية في غزة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس أن ضربات إسرائيلية أصابت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة.



وقالت ميلوني في بيان: «إن الضربات الإسرائيلية على غزة أصابت أيضاً كنيسة العائلة المقدسة»، منددة بالهجمات «غير المقبولة» على السكان المدنيين.

وقالت البطريركية في بيان مقتضب "تم استهداف كنيسة العائلة المقدسة و هي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني خلال غارة ، هناك عدة إصابات في المكان، بما في ذلك الأب جبرائيل رومانيللي، كاهن الرعية ، وقد لحقت أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة".

واعتاد الأب رومانيللي، وهو أرجنتيني، إطلاع بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب.

وأظهرت لقطات رويترز من المستشفى أن إصابته طفيفة وأن ساقه اليسرى مغطاة بضمادات لكنه قادر على المشي.

وعبر البابا ليو بابا الفاتيكان عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في الهجوم وجدد في بيان دعوته لوقف إطلاق النار فورا في غزة.

وقال أطباء في مستشفى الأهلي بمدينة غزة اليوم الخميس إن امرأتين قُتلتا وأصيب عدد آخر في غارة جوية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة،

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "على علم بتقارير عن أضرار لحقت بكنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة ووقوع خسائر بشرية في الموقع. ويجري حاليا مراجعة ملابسات الواقعة". وأضاف في بيان "يبذل الجيش الإسرائيلي كل جهد ممكن للحد من الأضرار على المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المواقع الدينية، ويأسف لأي ضرر لحق بها". وأشارت كنيسة العائلة المقدسة في غزة في بيان منفصل إلى سقوط "عدد من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة".