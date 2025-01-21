دخول 280 شاحنة مساعدات ووقود إلى غزة

نقلت حوالي 280 شاحنة مساعدات إنسانية إضافية ووقود من مصر إلى قطاع غزة اليوم "الثلاثاء"، في اليوم الثالث من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ودخلت الشاحنات الأراضي الفلسطينية أولا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. ثم يتم توجيهها بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم القريب على الحدود الإسرائيلية، حيث يتم تفتيش الشحنة والسماح بعبورها لتوزيعها داخل غزة.

وقال ممثل للهلال الأحمر المصري إنه كان من بين الشاحنات المقرر دخولها اليوم "الثلاثاء" 25 شاحنة محملة بالوقود.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار "الأحد"، عبرت أكثر من 1700 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة، وفقا لممثل الهلال الأحمر.

يذكر أن هناك ما يقدر بـ4 آلاف شاحنة إضافية مستعدة للدخول إلى المنطقة. وللمرة الأولى منذ 270 يوما، تنتظر سيارات إسعاف لنقل المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج.







