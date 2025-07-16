مصر ترفض إنشاء مدينة للخيام فى غزة أو أي تغيير ديموغرافي في فلسطين

جدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي رفض مصر الكامل لكل الأفكار التى تتردد حول إنشاء مدينة للخيام فى جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في إطار مجموعة من الاتصالات أجراها الوزير عبد العاطي لخفض التصعيد بالمنطقة ، شملت كلا من عباس عراقجى وزير الخارجية الإيرانى، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للشرق الاوسط، و رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم الأربعاء.

وطبقا للبيان ، تناول الوزير عبد العاطى فى الاتصالات أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيرانى، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقى الأزمات التى تتعرض لها المنطقة.

كما جرى خلال الاتصالات تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسى والسلمى.

وأشار البيان إلى أن الاتصال مع ستيف ويتكوف تناول الجهود المكثفة المبذولة حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف فى ظل الأوضاع الكارثية فى القطاع.

كما تناول الوزير عبد العاطى الطرح المصرى الخاص بعقد مؤتمر دولى فى مصر معنى بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التعافى المبكر وبدء عملية اعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية فى هذا الشأن.

وثمن ويتكوف الجهود المصرية لتعزير الأمن والاستقرار فى المنطقة باعتبار مصر شريكا رئيسيا للولايات المتحدة فى هذا الشأن.