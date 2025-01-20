هدايا تذكارية للرهائن من "حماس".. فما هي؟

أطلقت "حماس" سراح 3 رهائن إسرائيليات هن رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شتينبريخير (31 عاماً) وقدمت لهن حقائب تحوي هدايا تذكاري.

وذكرت تقارير بحسب صحيفة "ذا صن" أن "حماس " سلمت الرهائن حقائب تضمنت صورًا لهن أثناء فترة احتجازهن و"شهادة إطلاق سراح" من الأسر مكتوباً عليها صفقة طوفان الأقصى.

وأظهرت لقطات فيديو الرهائن الثلاث إميلي داماري (28 عاما)، ورومي جونين (24 عاما)، ودورون شتاينبريشر (31 عاما) - وهن محاطات بحشود من الناس أثناء نقلهن إلى مسؤولي الصليب الأحمر في ساحة السرايا المركزية في مدينة غزة.

وشهدت تل أبيب احتفالات بعد إطلاق سراح الأسيرات الثلاث بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس الذي ينص على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تستمر 42 يوماً وأفرجت إسرائيل عن الدفعة الأولى من الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من سجن عوفر العسكري ضمن عملية التبادل.

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 90 سجيناً فلسطينياً.

وينصّ اتفاق الهدنة الذي بدأ سريانه الأحد بين إسرائيل وحماس على أن تطلق الدولة العبرية سراح أكثر من 230 فلسطينيا ممن يقضون في سجونها أحكاما بالمؤبّد.

ومقابل الـ 33 رهينة إسرائيلية ستطلق إسرائيل سراح نحو 1900 معتقل فلسطيني، بينهم 734 معتقلا نشرت الدولة العبرية الأحد أسماءهم.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرنوت على الإنترنت (واي نت) أن أول ثلاث أسيرات إسرائيليات تم الإفراج عنهن من جانب "حماس" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في صحة جيدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ الرهينات الثلاث اللواتي أُفرج عنهنّ الأحد في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مررن بمعاناة رهيبة.

وأوضح نتانياهو خلال اتصال هاتفي مع مسؤول إسرائيلي أطلعه على الإفراج عن الرهينات "أعرف، والكل يعرف، خرجن من الظلمة إلى النور، من الاعتقال إلى الحرية".

من جهته حب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال إن مئات الشاحنات دخلت القطاع الساحلي لمساعدة المدنيين مضيفاً "اليوم صمتت المدافع في غزة".