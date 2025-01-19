سيطرت عليه إسرائيل لمدة عام.. صدمة في تل أبيب بشأن مكان احتجاز الرهائن

أطلقت حماس سراح ثلاث رهائن اسرائيليات رومين غونين ودورون شتاينبرخر وإميلي دماري، اللاتي تم احتجازهن في السابع من أكتوبر 2023.

ودار العديد من التكهنات حول المكان الذي احتفظ فيه بالرهائن على مدار 15 شهراً.

ومما شكل صدمة كبيرة للجانب الاسرائيلي وفق تقارير إخبارية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بحسب موقع العربية نت أن هناك أنباء تقول إن حماس احتجزت الأسيرات في المنطقة الشمالية لمحور "نتساريم" الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ أكثر من عام.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى توسيع محور نتساريم، عبر إنشاء 4 مواقع عسكرية كبيرة وأن تلك القواعد تسمح بإقامة مئات الجنود وأن عرض المحور وصل إلى 7 كيلومترات وإن الجيش أعلنه منطقة محظورة.

وقال صحافي إسرائيلي بالقناة 12 الإسرائيلية، أميت سيغال: "يبدو أن المحتجزات كن في منطقة الزيتون أو في مدينة غزة، في الواقع قريباً من محور نتساريم".

ووفق صحافي إسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي قام باقتحامات كثيرة هناك". واعتبر أن "إسرائيل قد دفعت ثمنًا كبيرًا حتى الآن في اتفاق غزة"، بحسب تعبيره.

وشهدت تل أبيب احتفالات بعد إطلاق سراح أول ثلاث رهينات إسرائيليات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس.

و قامت حماس بنقل النساء الثلاث - اللائي ذكر الجيش الإسرائيلي أنهن رومي جونين وإيميلي داماري ودورون شتاينبرشر - إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ظهر اليوم الأحد.

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرنوت على الإنترنت (واي نت) أن أول ثلاث أسيرات إسرائيليات تم الإفراج عنهن من جانب "حماس" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في صحة جيدة.

وكان قد تم نقل النساء الثلاث من جانب حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد موقع "واي نت" بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت الجيش الإسرائيلي أن الاسيرات المفرج عنهن بصحة جيدة .

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في منشور على تطبيق إكس، إن الأسيرات الثلاث "يجري نقلهن حاليا" إلى قواته في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ الرهينات الثلاث اللواتي أُفرج عنهنّ الأحد في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مررن بمعاناة رهيبة.

وأوضح نتانياهو خلال اتصال هاتفي مع مسؤول أسرائيلي أطلعه على الإفراج عن الرهينات "أعرف، والكل يعرف، أنهنّ اختبرن الجحيم. إنهنّ يخرجن من الظلمة إلى النور، من الاعتقال إلى الحرية".

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الأحد وقال إن مئات الشاحنات دخلت القطاع الساحلي لمساعدة المدنيين مضيفاً "اليوم صمتت المدافع في غزة".