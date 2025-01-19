مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم غزة أبداً

قال مايك والتس مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد إنه إذا تراجعت حركة حماس عن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل "في عمل ما يتعين عليها القيام به".

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس) "حماس" لن تحكم غزة أبدا، هذا غير مقبول تماماً.

وقال والتس إن ترامب وأعضاء فريقه أوضحوا ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا "أريد أن يسمعني الشعب الإسرائيلي بصوت عال وواضح".

وأضاف قائلا "إذا خرقت حماس هذا الاتفاق وتراجعت، أو غيرتها، فسندعم إسرائيل في القيام بما يتعين عليها القيام به".