الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لاستقبال المحتجزين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بإعداد ثلاث محطات قرب الحدود مع قطاع غزة لاستقبال أولى دفعات المحتجزين في قطاع غزة والذين من المقرر أن يجري إطلاق سراحهم، عندما يدخل وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

وستكون هذه المحطات أولى نقاط الاتصال مع المحتجزين. وبحسب الجيش، فإن أطباء وأخصائيين نفسيين سيقدمون الرعاية الطبية والدعم للمفرج عنهم، ليجري نقلهم بعد ذلك إلى المستشفى للعلاج وإعادة لم شملهم مع عائلاتهم.

وبحسب الاتفاق، من المقرر أن تبدأ حماس بإطلاق سراح ثلاثة محتجزين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إطلاق سراحهم كان مزمعا في الساعة 4 مساء (14.00 بتوقيت غرينتش). ويتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 8:30 صباحا.

وظهرت بعض الخلافات بشأن معلومات حول المحتجزين بين الأطراف المتحاربة في غزة قبيل سريان وقف إطلاق النار، حسبما أشارت تقارير يوم السبت.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، لم تقدم حماس حتى الآن قائمة بأسماء المحتجزين الثلاثة الذين سيجري إطلاق سراحهم اليوم الأحد. ووفقا لهذه التقارير، ذكرت حماس أنها واجهت "أسبابا فنية" لتأخير تقديم الأسماء.

وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت من أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي انتهاك للاتفاق".

وقال إن إسرائيل لن تواصل تنفيذ الاتفاق الذي صادقت عليه حكومتها في وقت مبكر من يوم السبت، إذا لم تقدم قائمة الأسماء.

وتم الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء الماضي، بعد جهود استمرت شهورا من الولايات المتحدة ومصر وقطر عبر مفاوضات غير مباشرة لإقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار وإقناع حماس بإطلاق سراح المحتجزين.

وينص الاتفاق الذي يتضمن ثلاث مراحل، على وقف القتال لمدة ستة أسابيع في البداية، وهو ما يساعد في تهدئة الوضع الذي شهدته غزة في الأشهر الـ 15 الماضية.