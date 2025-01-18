أردوغان: سنسخر كل إمكانياتنا لتضميد جراح غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستُسخر كل إمكانياتها لتضميد الجراح النازفة في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في كلمة بفعالية لحزبه "العدالة والتنمية" بولاية أضنة جنوبي البلاد، وفقا لوكالة أنباء (الأناضول) التركية.

وتعليقاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أردوغان: "لم تتمكن إسرائيل من كسر إرادة المقاومة لدى أشقائنا في غزة رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوماً".

وأضاف: "باسم بلادي وأبناء شعبي وباسم حزبنا العدالة والتنمية أحيي مجددا أشقاءنا الغزيين".

ولفت إلى أن "لدى إسرائيل وخاصة حكومة بنيامين نتنياهو سجل حافل في انتهاكات وقف إطلاق النار، وتابع: "لكن ينبغي عدم السماح بذلك هذه المرة".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستواصل نضالها بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين واحدا تلو الآخر.

وفي سياق منفصل، لفت أردوغان إلى انهيار مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء.

وأضاف أن تركيا تقدم كافة التسهيلات اللازمة للسوريين من أجل العودة الطوعية دون إرغام أحد على ذلك.